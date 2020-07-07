https://ria.ru/20200707/1574023242.html
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:23
2020-07-07T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
коронавирусы
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023532_0:0:2506:1410_1400x0_80_0_0_36deb0683b7154045ac134d7df63fe26.jpg
https://ria.ru/20200616/1572974371.html
Роман Крашенинников
Он не мог заразится! Он же говорил, что коронавируса не существует! Он притворяется, чтобы не работать.
33
Владимир Белогорский
Ожидаемый результат. Другого и не могло быть при вопиющей безбашенности человека.
10
6
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023532_0:0:2506:1410_1400x0_80_0_0_36deb0683b7154045ac134d7df63fe26.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023532_139:0:2367:1671_1400x0_80_0_0_11fd8b63327cd3924449cc96fc9f583a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023532_418:0:2089:1671_1400x0_80_0_0_a91701243d0aa527550414ffee5a7c1c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, бразилия, в мире
МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
сообщил, что заразился коронавирусом.
"Тест на заболевание COVID-19 <...> оказался положительным", — приводит заявление главы государства портал G1
.
Политик отметил, что чувствует себя хорошо.
О симптомах заражения Болсонару объявил накануне. Президент рассказал, что у него поднялась температура до 38 градусов, магнитно-резонансная томография проблем с легкими не выявила.
Бразильский лидер неоднократно появлялся на улице без маски и перчаток. На митингах и демонстрациях он общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.
Болсонару выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой во время пандемии должны оставаться дома только граждане из группы риска и люди старше 60 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались. Бразилия занимает второе место по числу заболевших COVID-19, его диагностировали у 1,6 миллиона человек. Умерли более 64 тысяч жителей страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.