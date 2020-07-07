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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574023242.html
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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бразилия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, бразилия, в мире

Президент Бразилии заразился коронавирусом

18:23 07.07.2020 (обновлено: 19:28 07.07.2020)
5530
© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что заразился коронавирусом.
"Тест на заболевание COVID-19 <...> оказался положительным", — приводит заявление главы государства портал G1.
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Политик отметил, что чувствует себя хорошо.
О симптомах заражения Болсонару объявил накануне. Президент рассказал, что у него поднялась температура до 38 градусов, магнитно-резонансная томография проблем с легкими не выявила.
Бразильский лидер неоднократно появлялся на улице без маски и перчаток. На митингах и демонстрациях он общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.
Болсонару выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой во время пандемии должны оставаться дома только граждане из группы риска и люди старше 60 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались. Бразилия занимает второе место по числу заболевших COVID-19, его диагностировали у 1,6 миллиона человек. Умерли более 64 тысяч жителей страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыБразилияВ мире
Популярные комментарии
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7 июля, 18:25
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