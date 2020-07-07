https://ria.ru/20200707/1574023088.html
В Новороссийске начались перебои с водоснабжением из-за жары
Водоснабжение жителей Новороссийска осложнилось из-за пересыхания источников в жару и реконструкции водопровода, сообщил РИА Новости представитель водоканала... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:20
2020-07-07T18:20
новороссийск
краснодарский край
общество
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новороссийск
краснодарский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новороссийск, краснодарский край, общество
СОЧИ, 7 июл - РИА Новости.
Водоснабжение жителей Новороссийска
осложнилось из-за пересыхания источников в жару и реконструкции водопровода, сообщил РИА Новости представитель водоканала города Михаил Рочев.
В Краснодарском крае
установилась очень жаркая погода, вызвавшая засуху в разных районах. Осложнилось водоснабжение и черноморских курортов.
По словам Рочева, проблемы с водой - обычное явление для Новороссийска летом, но в этом году ситуация осложнилась из-за очень жаркой погоды и уменьшения подачи воды Троицким групповым водопроводом.
"Вместо 90-95 мы сейчас получаем 86-87 тысяч кубов, а нам надо от Троицкого группового водопровода как минимум 121 тысячу. Плюс свои местные источники, здесь тоже проблемы возникли, потому что маловодный год, источники почти пересохли. Мы берём оттуда воду, но не в необходимом количестве, чтоб обеспечить бесперебойную подачу воды. Поэтому возникли проблемы с водой", - пояснил представитель водоканала.
Он добавил, что в городе нет графика подачи воды, но она подаётся только утром и вечером, а днём и ночью набираются резервуары.