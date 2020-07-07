В Новороссийске начались перебои с водоснабжением из-за жары

По словам Рочева, проблемы с водой - обычное явление для Новороссийска летом, но в этом году ситуация осложнилась из-за очень жаркой погоды и уменьшения подачи воды Троицким групповым водопроводом.

"Вместо 90-95 мы сейчас получаем 86-87 тысяч кубов, а нам надо от Троицкого группового водопровода как минимум 121 тысячу. Плюс свои местные источники, здесь тоже проблемы возникли, потому что маловодный год, источники почти пересохли. Мы берём оттуда воду, но не в необходимом количестве, чтоб обеспечить бесперебойную подачу воды. Поэтому возникли проблемы с водой", - пояснил представитель водоканала.