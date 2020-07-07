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Суд отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе адвоката Сафронова
Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе Дмитрия Катчева, адвоката советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает корреспондент... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:19
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе адвоката Сафронова

18:19 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе Дмитрия Катчева, адвоката советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее сообщалось, что Катчев является свидетелем по делу и вскоре должен быть допрошен.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 15:15
ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"
"Ходатайство отклонить", - заявил судья Сергей Рябцев.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 14:45
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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