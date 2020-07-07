Суд отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе адвоката Сафронова

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе Дмитрия Катчева, адвоката советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее сообщалось, что Катчев является свидетелем по делу и вскоре должен быть допрошен.
"Ходатайство отклонить", - заявил судья Сергей Рябцев.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.