Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее сотрудничество

АФИНЫ, 7 июл – РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Афинах Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис встретился во вторник с послом Российской Федерации Андреем Масловым и обсудил с ним вопросы сотрудничества, сообщил офис замминистра.

Варвициотис проинформировал российского посла о председательстве Греции в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ) и о мероприятиях, запланированных на ноябрь в Афинах в связи с празднованием 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека.

Варвициотис является сейчас председателем КМСЕ.

Обсуждались вопросы сотрудничества как в Совете Европы, так и в рамках смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, в которой сопредседателями являются с греческой стороны Варвициотис, с российской - министр транспорта Евгений Дитрих

Было решено, что два сопредседателя как можно скорее свяжутся, сообщил офис замминистра. Встреча сопредседателей, запланированная на март, была перенесена из-за пандемии.

Варвициотис поднял вопрос репатриации архивов израильских общин Греции, заявив, что греческое правительство придает важное значение быстрому решению этого вопроса.

Со своей стороны, российский посол поблагодарил греческую сторону за вклад греческих властей в репатриацию российских граждан в разгар пандемии и выразил заинтересованность его страны в участии в юбилейных мероприятиях празднования 200-летия греческой революции, говорится в сообщении.