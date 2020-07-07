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Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее сотрудничество
Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис встретился во вторник с послом Российской Федерации в Афинах Андреем Масловым и обсудил РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:18
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россия, андрей маслов, евгений дитрих, европа, афины, в мире

Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее сотрудничество

18:18 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкАфины
Афины
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 7 июл – РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис встретился во вторник с послом Российской Федерации в Афинах Андреем Масловым и обсудил с ним вопросы сотрудничества, сообщил офис замминистра.
Варвициотис проинформировал российского посла о председательстве Греции в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ) и о мероприятиях, запланированных на ноябрь в Афинах в связи с празднованием 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека.
Варвициотис является сейчас председателем КМСЕ.
Обсуждались вопросы сотрудничества как в Совете Европы, так и в рамках смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, в которой сопредседателями являются с греческой стороны Варвициотис, с российской - министр транспорта Евгений Дитрих.
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Было решено, что два сопредседателя как можно скорее свяжутся, сообщил офис замминистра. Встреча сопредседателей, запланированная на март, была перенесена из-за пандемии.
Варвициотис поднял вопрос репатриации архивов израильских общин Греции, заявив, что греческое правительство придает важное значение быстрому решению этого вопроса.
Со своей стороны, российский посол поблагодарил греческую сторону за вклад греческих властей в репатриацию российских граждан в разгар пандемии и выразил заинтересованность его страны в участии в юбилейных мероприятиях празднования 200-летия греческой революции, говорится в сообщении.
Обе стороны выразили удовлетворение реализацией программы перекрестного года языка и литературы 2019–2020 годов и выразили надежду на аналогичное развитие перекрестного Года истории в 2021 году, сообщил офис.
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РоссияАндрей МасловЕвгений ДитрихЕвропаАфиныВ мире
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