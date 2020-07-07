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Три корабля НАТО зашли в Черное море
Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:26
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Это не проблема. А то есть варианты что чинуши сиротами останутся, ну то есть ребенка за ухо возьмут в США и атата сделают, а папка в России скажет не надо трогать корабли НАТО, пусть базы строят в черном море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, черное море, черноморский флот вмф россии, нато, греция, италия, испания, в мире

Три корабля НАТО зашли в Черное море

18:16 07.07.2020 (обновлено: 20:26 07.07.2020)
64310
© Фото : страница NATO в TwitterВоенные корабли НАТО в Эгейском море
Военные корабли НАТО в Эгейском море
© Фото : страница NATO в Twitter
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной.
В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии. Черноморский флот следит за действиями этих судов.
Корабли НАТО в Черном море
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Это не первый раз, когда в Черном море появляются корабли других государств. Так, в конце июня в акваторию вошел эсминец ВМС США "Портер". Его контролировали силы Южного военного округа.
Кроме того, неделю назад истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват американского самолета-разведчика. Дежурные силы ПВО засекли его на значительном удалении от границы и непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля. Для перехвата в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27.
Корабли в Черном море
16 марта, 12:50
В Госдуме рассказали о противодействии кораблям НАТО в Черном море
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Обсудить 67
РоссияЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииНАТОГрецияИталияИспанияВ мире
Популярные комментарии
Это не проблема. А то есть варианты что чинуши сиротами останутся, ну то есть ребенка за ухо возьмут в США и атата сделают, а папка в России скажет не надо трогать корабли НАТО, пусть базы строят в черном море
7 июля, 18:21
Сергей Писсов
671744671
Им самое главное выйти в том же количестве теперь..
7 июля, 18:18
Андрей Дашков
886211112
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