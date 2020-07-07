https://ria.ru/20200707/1574022861.html
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:16
2020-07-07T20:26
россия
черное море
черноморский флот вмф россии
нато
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италия
испания
в мире
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https://ria.ru/20200318/1568738145.html
https://ria.ru/20200316/1568662714.html
Сергей Писсов
Это не проблема. А то есть варианты что чинуши сиротами останутся, ну то есть ребенка за ухо возьмут в США и атата сделают, а папка в России скажет не надо трогать корабли НАТО, пусть базы строят в черном море
169
Андрей Дашков
Им самое главное выйти в том же количестве теперь..
165
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россия
черное море
греция
италия
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, черноморский флот вмф россии, нато, греция, италия, испания, в мире