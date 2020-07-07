Симоньян о деле Сафронова: хорошо бы получить объяснения

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг дела советника гендиректора " Роскосмоса " и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, заявив о необходимости получить объяснения по поводу того, в чем именно его обвиняют.

"А кто читал статью "Государственная измена"? Почитайте. По этой статье посадить можно длинный список отечественных журналистов. Редакции медузы и разных там проектов и бибисей - так вообще в полном составе. И в полном соответствии с законом", - написала Симоньян в Telegram.

Она, в частности, вспомнила дело журналиста Ивана Голунова, подчеркнув, что поддерживала его не из-за журналисткой солидарности, а потому, что "его хотели посадить за преступление, которого он не совершал".

"Я не хочу, чтобы моя Родина была такая, и в меру сил всегда с этим борюсь - иногда даже не бесплодно. Резюмируя. Объясните, пожалуйста, обществу, что произошло с Сафроновым", - заключила Симоньян.

Симоньян отметила, что есть большая разница в журналистской работе на иностранцев и в прямой работе на иностранные спецслужбы. Симоньян призвала правоохранительные органы дать объяснение, в чем именно подозревают Сафронова.

По сведениям ФСБ , Сафронова подозревают в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО

Как заявили в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.