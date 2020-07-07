https://ria.ru/20200707/1574022756.html
Симоньян о деле Сафронова: хорошо бы получить объяснения
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг дела советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:14
2020-07-07T18:24
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
маргарита симоньян
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https://ria.ru/20200707/1574019606.html
Рома М
Коммерсант отметил, что он был настоящим патриотом! Я давно так не смеялся. Патриот в коммерсанте ахахахах)))
25
Николай Сафонов
У него доступа к секретным сведениям не было. Иначе бы статья была за шпионаж. Правильно Симонян пишет. Статья за госизмену - аморфно-резиновая, под нее можно подвести всех, кто работает в представительствах инофирм на территории РФ - от Самсунга до ИБМ. Это возврат к сталинским репрессиям, когда только за контакт с иностранцем могли посадить как раз за госизмену.
24
12
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", маргарита симоньян
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
прокомментировала ситуацию вокруг дела советника гендиректора "Роскосмоса
" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, заявив о необходимости получить объяснения по поводу того, в чем именно его обвиняют.
"А кто читал статью "Государственная измена"? Почитайте. По этой статье посадить можно длинный список отечественных журналистов. Редакции медузы и разных там проектов и бибисей - так вообще в полном составе. И в полном соответствии с законом", - написала Симоньян в Telegram.
Она, в частности, вспомнила дело журналиста Ивана Голунова, подчеркнув, что поддерживала его не из-за журналисткой солидарности, а потому, что "его хотели посадить за преступление, которого он не совершал".
"Я не хочу, чтобы моя Родина была такая, и в меру сил всегда с этим борюсь - иногда даже не бесплодно. Резюмируя. Объясните, пожалуйста, обществу, что произошло с Сафроновым", - заключила Симоньян.
Симоньян отметила, что есть большая разница в журналистской работе на иностранцев и в прямой работе на иностранные спецслужбы. Симоньян призвала правоохранительные органы дать объяснение, в чем именно подозревают Сафронова.
По сведениям ФСБ
, Сафронова подозревают в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
.
Как заявили в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.