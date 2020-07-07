В Новосибирске начали проверку после гибели трех человек в реке Обь

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Следователи Следователи СК Новосибирске начали проверку по факту гибели двух мужчин и подростка при попытке спасения тонувшей в реке Обь девочки, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что вечером во вторник 50-летний, 22-летний молодой человек и 14-летний подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку.

"По факту утопления трех человек в реке Обь проводится проверка. Следователь работает на месте происшествия", - сказала Кулешова.

В свою очередь, в ГУМЧС журналистам сообщили, что спасатели обнаружили и подняли из реки тело подростка. Тела мужчин обнаружили раньше.

По данным спасательного ведомства, на берегу отдыхала компания родственников из семи человек. Они и бросились спасать тонувшую девочку. "На месте с родственниками погибших работают психологи МЧС", - сообщил представитель главка.