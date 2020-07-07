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В Новосибирске начали проверку после гибели трех человек в реке Обь
Следователи СК в Новосибирске начали проверку по факту гибели двух мужчин и подростка при попытке спасения тонувшей в реке Обь девочки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:11
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
обь
происшествия
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новосибирск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, обь, происшествия

В Новосибирске начали проверку после гибели трех человек в реке Обь

18:11 07.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске начали проверку по факту гибели двух мужчин и подростка при попытке спасения тонувшей в реке Обь девочки, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что вечером во вторник 50-летний, 22-летний молодой человек и 14-летний подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку.
"По факту утопления трех человек в реке Обь проводится проверка. Следователь работает на месте происшествия", - сказала Кулешова.
В свою очередь, в ГУМЧС журналистам сообщили, что спасатели обнаружили и подняли из реки тело подростка. Тела мужчин обнаружили раньше.
По данным спасательного ведомства, на берегу отдыхала компания родственников из семи человек. Они и бросились спасать тонувшую девочку. "На месте с родственниками погибших работают психологи МЧС", - сообщил представитель главка.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в месте неорганизованного отдыха людей у воды, где были выставлены знаки "Купаться запрещено".
Автомобиль следственного комитета
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскОбьПроисшествия
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