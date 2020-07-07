Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Представители прокуратуры запросили 15 лет колонии для главы карельского отделения Представители прокуратуры запросили 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева , сообщил журналистам его адвокат Виктор Ануфриев.

По словам защитника, сегодня в прениях принял участие сам обвиняемый, он продолжит выступать с речью в среду.

Дело Юрия Дмитриева

В 2018 году Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года.

Позже Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде. Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз — по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Правозащитника арестовали.

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.