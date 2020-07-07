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Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала"
Представители прокуратуры запросили 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, сообщил журналистам его... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:41
юрий дмитриев
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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вдумайтесь только, чела обвинили в изготовлении порнографии, оболгали так сказать, теперь выяснилось что он невиновен и его на пятнарик за какой то самопал хотят посадить, очевидно что это политический
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353
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юрий дмитриев, правозащитный центр "мемориал", происшествия

Обвинение запросило 15 лет колонии для главы карельского "Мемориала"

18:09 07.07.2020 (обновлено: 19:41 07.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Представители прокуратуры запросили 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, сообщил журналистам его адвокат Виктор Ануфриев.
По словам защитника, сегодня в прениях принял участие сам обвиняемый, он продолжит выступать с речью в среду.

Дело Юрия Дмитриева

В 2018 году Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года.
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Позже Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде. Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз — по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Правозащитника арестовали.
По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.
Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018-го и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Правозащитник вину не признал.
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Юрий ДмитриевПравозащитный центр "Мемориал"Происшествия
Популярные комментарии
вдумайтесь только, чела обвинили в изготовлении порнографии, оболгали так сказать, теперь выяснилось что он невиновен и его на пятнарик за какой то самопал хотят посадить, очевидно что это политический
7 июля, 19:09
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