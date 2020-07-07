Журналистку "Коммерсанта" Черненко отпустили после задержания

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Корреспондент газеты " Корреспондент газеты " Коммерсант " Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее отпустили после задержания на акции у здания ФСБ в Москве.

Журналистку задержали за проведение публичного мероприятия в период пандемии. Она подтвердила, что "стояла в одиночном пикете" в защиту советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене.

"Я на свободе", - рассказала Черненко , добавив, что теперь ее ожидает "суд, пока непонятно, когда".

В отношении Черненко был составлен административный протокол о нарушении статьи 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). По ее мнению, ее ждет либо "либо предупреждение, либо штраф".

На продолжающейся акции у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 10 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".

По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.