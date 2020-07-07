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Журналистку "Коммерсанта" Черненко отпустили после задержания
Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее отпустили после задержания на акции у здания ФСБ в Москве. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:05
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574011659_0:0:2998:1687_1400x0_80_0_0_6da880e17ad5eec9c34d32290cdb6f9e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Журналистку "Коммерсанта" Черненко отпустили после задержания

18:05 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель отдела внешней политики газеты "Коммерсантъ" Елена Черненко
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее отпустили после задержания на акции у здания ФСБ в Москве.
Журналистку задержали за проведение публичного мероприятия в период пандемии. Она подтвердила, что "стояла в одиночном пикете" в защиту советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
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"Я на свободе", - рассказала Черненко, добавив, что теперь ее ожидает "суд, пока непонятно, когда".
В отношении Черненко был составлен административный протокол о нарушении статьи 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). По ее мнению, ее ждет либо "либо предупреждение, либо штраф".
На продолжающейся акции у здания ФСБ, как передает корреспондент РИА Новости, задержаны более 10 человек, в том числе журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 14:45
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Вчера, 16:57
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6200212
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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