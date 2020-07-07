https://ria.ru/20200707/1574022133.html
В МЧС предупредили о дожде, грозе и граде в Москве во вторник вечером
Дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается в Москве во вторник вечером, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:04
2020-07-07T18:04
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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https://ria.ru/20200706/1573927589.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574021977_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_954dc6395e55bdfb90c9cda9a75653f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество