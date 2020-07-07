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В МЧС предупредили о дожде, грозе и граде в Москве во вторник вечером
Дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается в Москве во вторник вечером, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:04
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В МЧС предупредили о дожде, грозе и граде в Москве во вторник вечером

18:04 07.07.2020
263
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГрозовая туча над Лубянской площадью в Москве
Грозовая туча над Лубянской площадью в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается в Москве во вторник вечером, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18.30 до 22.00 7 июля по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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