https://ria.ru/20200707/1574021748.html
Дептранс рассказал подробности ДТП на юге Москвы
Машина въехала в веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы из-за того, что водитель автомобиля - 80-летний мужчина - не справился с управлением, перепутав... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:58
2020-07-07T20:33
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574021011.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия