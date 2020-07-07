Дептранс рассказал подробности ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Машина въехала в веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы из-за того, что водитель автомобиля - 80-летний мужчина - не справился с управлением, перепутав педали, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"Предварительная причина ДТП — 80-летний водитель Ниссана при попытке припарковаться на парковку в районе дома 15 не справился с управлением. Он перепутал педали на машине и наехал на изгородь газона, а после и на летнюю веранду "Тануки", - говорится в сообщении.