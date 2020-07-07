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Дептранс рассказал подробности ДТП на юге Москвы
Машина въехала в веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы из-за того, что водитель автомобиля - 80-летний мужчина - не справился с управлением, перепутав... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:33
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Дептранс рассказал подробности ДТП на юге Москвы

17:58 07.07.2020 (обновлено: 20:33 07.07.2020)
685
© АГН "Москва" / Мобильный репортерАвтомобиль въехал в веранду ресторана "Тануки" в Москве
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Машина въехала в веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы из-за того, что водитель автомобиля - 80-летний мужчина - не справился с управлением, перепутав педали, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что, не справившись с управлением, водитель въехал в открытую веранду на юге Москвы. В результате инцидента пострадавших нет.
"Предварительная причина ДТП — 80-летний водитель Ниссана при попытке припарковаться на парковку в районе дома 15 не справился с управлением. Он перепутал педали на машине и наехал на изгородь газона, а после и на летнюю веранду "Тануки", - говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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