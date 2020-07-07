https://ria.ru/20200707/1574021393.html
"Ведомости" потребовали непредвзятого рассмотрения дела Сафронова
"Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Ивана Сафронова, работавшего в издании, "были рассмотрены... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:51
2020-07-07T17:59
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
ведомости
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", ведомости, происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
"Ведомости
" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Ивана Сафронова, работавшего в издании, "были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона", говорится в заявлении редакции.
"Мы не знаем ни в чем суть дела, ни в чем подозревают Ивана, ни какие в деле есть доказательства. Но мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он — патриот своей страны", - говорится в заявлении.
"Мы требуем, чтобы все обстоятельства дела нашего коллеги были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. Ивану и другим задержанным должны быть предоставлены все положенные законом способы защиты. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех", - отмечает редакция издания.
По информации ФСБ
, советник главы "Роскосмоса
" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант", где также ранее работал журналист, обвинения в госизмене сочли абсурдными, отметив, что Сафронов был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.