"Ведомости" потребовали непредвзятого рассмотрения дела Сафронова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. " Ведомости " выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Ивана Сафронова, работавшего в издании, "были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона", говорится в заявлении редакции.

"Мы не знаем ни в чем суть дела, ни в чем подозревают Ивана, ни какие в деле есть доказательства. Но мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он — патриот своей страны", - говорится в заявлении.

"Мы требуем, чтобы все обстоятельства дела нашего коллеги были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. Ивану и другим задержанным должны быть предоставлены все положенные законом способы защиты. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех", - отмечает редакция издания.

По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.