В Испании разработали тест на антитела к коронавирусу с точностью 98%

МАДРИД, 7 июл - РИА Новости. Группа исследователей Группа исследователей испанского Высшего Совета научных исследований (CSIC) разработала тест на антитела, который позволяет с 98% точностью установить, если ли у пациента иммунитет на COVID-19

Исследование проводилось при сотрудничестве с мадридскими Университетской больницей Принцесса и Университетской больницей Ла Пас, говорится в сообщении CSIC.

Предполагается, что через полтора месяца тесты поступят в испанские больницы. Этот тест, заверяют разработчики, "одна из наиболее достоверных технологий в серологических анализах населения", он основывается на процедурах, которые обычно проводятся в больницах и лабораториях. Проведение теста позволяет определить концентрацию и тип антител, которые были выработаны во время инфекции. Получить результат можно через два часа. Однако сейчас рассматривается возможность производства также экспресс-тестов.

Одной из главных проблем тестов на антитела является большое количество ложных положительных результатов.

Производить тесты будет испанская компания Immunostep под названием ELISA. Несмотря на то, что в большинстве случаев CSIC выдает эксклюзивные лицензии на технологии, в этом случае другие компании также смогут продавать тесты.

Кроме того, CSIC заинтересован в том, чтобы "технологии были доступны всем странам, которые в них нуждаются" и уже ведет переговоры с рядом латиноамериканских государств.