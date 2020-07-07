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В Испании разработали тест на антитела к коронавирусу с точностью 98%
Группа исследователей испанского Высшего Совета научных исследований (CSIC) разработала тест на антитела, который позволяет с 98% точностью установить, если ли... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:58
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, испания, общество

В Испании разработали тест на антитела к коронавирусу с точностью 98%

17:51 07.07.2020 (обновлено: 17:58 07.07.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МАДРИД, 7 июл - РИА Новости. Группа исследователей испанского Высшего Совета научных исследований (CSIC) разработала тест на антитела, который позволяет с 98% точностью установить, если ли у пациента иммунитет на COVID-19.
Исследование проводилось при сотрудничестве с мадридскими Университетской больницей Принцесса и Университетской больницей Ла Пас, говорится в сообщении CSIC.
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Предполагается, что через полтора месяца тесты поступят в испанские больницы. Этот тест, заверяют разработчики, "одна из наиболее достоверных технологий в серологических анализах населения", он основывается на процедурах, которые обычно проводятся в больницах и лабораториях. Проведение теста позволяет определить концентрацию и тип антител, которые были выработаны во время инфекции. Получить результат можно через два часа. Однако сейчас рассматривается возможность производства также экспресс-тестов.
Одной из главных проблем тестов на антитела является большое количество ложных положительных результатов.
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Производить тесты будет испанская компания Immunostep под названием ELISA. Несмотря на то, что в большинстве случаев CSIC выдает эксклюзивные лицензии на технологии, в этом случае другие компании также смогут продавать тесты.
Кроме того, CSIC заинтересован в том, чтобы "технологии были доступны всем странам, которые в них нуждаются" и уже ведет переговоры с рядом латиноамериканских государств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИспанияОбщество
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