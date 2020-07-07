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В Тульской области возобновят работу ТРЦ
Работа торгово-развлекательных центров, приостановленная из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновляется в Тульской области, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:50
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей дюмин, тульская область, общество

В Тульской области возобновят работу ТРЦ

17:50 07.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговый центр
Торговый центр
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Торговый центр. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Работа торгово-развлекательных центров, приостановленная из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновляется в Тульской области, сообщает правительство региона.
Соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внес 7 июля губернатор Алексей Дюмин, они уже вступили в действие.
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"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
По данным властей, детские сады возобновят работу в штатном режиме с 13 июля.
"До 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фудкортов", - говорится в сообщении.
По последним данным, COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7182 человек, выздоровели 5958 пациентов. Всего в регионе скончались 133 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ДюминТульская областьОбщество
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