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В Кремле опровергли данные о якобы готовившейся встрече Путина и Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации об отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:59
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
дмитрий рогозин
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", дмитрий рогозин, дмитрий песков, владимир путин, происшествия

В Кремле опровергли данные о якобы готовившейся встрече Путина и Рогозина

17:50 07.07.2020 (обновлено: 17:59 07.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации об отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации, заявил РИА Новости, что это не так и такой встречи не планировалось.
Ранее на сайте "МК" появилась информация о том, что на 6 июля была запланирована встреча Путина и Рогозина, однако глава государства якобы отменил ее без объяснения причин. Во вторник в Москве был задержан советник Рогозина Иван Сафронов. ФСБ России сообщила о возбуждении против Сафронова дела о государственной измене (от 12 до 20 лет колонии).
"Это не так. Такая встреча не планировалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планировалась такая встреча и была ли отменена.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 14:45
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Дмитрий РогозинДмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
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