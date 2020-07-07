https://ria.ru/20200707/1574021198.html
В Кремле опровергли данные о якобы готовившейся встрече Путина и Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации об отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:50
2020-07-07T17:59
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
дмитрий рогозин
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:219:3067:1944_1400x0_80_0_0_317cafeb8590f7b7092f2d3d748650d5.jpg
https://ria.ru/20200707/1574009205.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:219:3067:1944_1400x0_80_0_0_317cafeb8590f7b7092f2d3d748650d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_32af544a8fc84213d95525f45dc9b32d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_276:0:2323:2047_1400x0_80_0_0_c47a5a1e0b8e8909399686fc00a5caa2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", дмитрий рогозин, дмитрий песков, владимир путин, происшествия