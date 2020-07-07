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https://ria.ru/20200707/1574021035.html
Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля
Московский аэропорт Шереметьево 27 июля возобновит работу терминала D, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, россия, шереметьево (аэропорт), общество

Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля

17:46 07.07.2020 (обновлено: 18:22 07.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВъезд на территорию терминала D Международного аэропорта Шереметьево
Въезд на территорию терминала D Международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Въезд на территорию терминала D Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево 27 июля возобновит работу терминала D, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", - сказала Захаренкова.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
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Кроме того, с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода аэропорта.
Захаренкова отметила, что "Шереметьево" полностью готово к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей. При обслуживании пассажирских перевозок в аэропорту соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавируса в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора и медицинских учреждений.
"Шереметьево" 1 апреля закрыло терминал D на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса. С 20 марта были закрыты терминалы E и C.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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