Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", - сказала Захаренкова.

Захаренкова отметила, что "Шереметьево" полностью готово к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей. При обслуживании пассажирских перевозок в аэропорту соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавируса в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора и медицинских учреждений.