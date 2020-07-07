Сообщается, что инцидент произошел на железнодорожной линии, связывающей деревню Пернинк с городом Карловы Вары.
https://ria.ru/20200707/1574020985.html
В Чехии три человека погибли при столкновении поездов
По меньшей мере три человека погибли, десятки ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на местное... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:46
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карловы вары
чехия
в мире
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карловы вары
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места столкновения поездов в Чехии
В результате столкновения двух поездов в Чехии по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, карловы вары, чехия, в мире
В Чехии три человека погибли при столкновении поездов
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, десятки ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на местное телевидение.
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В Чехии три человека погибли при столкновении поездов
17:46 07.07.2020 (обновлено: 22:39 07.07.2020)
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