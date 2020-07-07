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Киевсовет потребовал от Зеленского прекратить преследовать Порошенко
Киевсовет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политические преследования бывшего главы государства Петра Порошенко,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:44
ирина венедиктова
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ирина венедиктова, европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Киевсовет потребовал от Зеленского прекратить преследовать Порошенко

17:44 07.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Киевсовет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политические преследования бывшего главы государства Петра Порошенко, волонтеров и активистов, передает во вторник пресс-служба партии бывшего украинского лидера "Европейская солидарность".
"На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих и активистов евромайдана. Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером по уголовным делам, которыми новая власть год подряд пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета", - говорится в сообщении.
Петр Порошенко
1 июля, 17:25
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, к которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре завела она сама. Порошенко стал подозреваемым по одному из уголовных дел. По его словам, всего на Украине в отношении него возбуждены 24 дела.
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Ирина ВенедиктоваЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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