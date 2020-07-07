Киевсовет потребовал от Зеленского прекратить преследовать Порошенко

"На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих и активистов евромайдана. Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером по уголовным делам, которыми новая власть год подряд пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета", - говорится в сообщении.