Минэкономразвития опровергло сообщения о резком падении доходов россиян

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Министерстве экономического развития не согласились с результатами опроса, согласно которому в России якобы увеличилось число граждан, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц.

В ведомстве подчеркнули, что одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос. С мая этот показатель в стране растет.

"Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 миллиарда рублей в период с 16-30 июня против 108 миллиардов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минэкономразвития также напомнили, что в период пандемии социальная политика правительства была направлена на сохранение доходов граждан – как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми.

"Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось – данные ЦБ о покупках по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления", - добавили в министерстве.

"Некорректные данные"

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что не знаком с методологией этого опроса. Представитель Кремля отметил, что в исследовании приняли участие мало человек, поэтому оценивать жизнь россиян по нему было бы некорректно.

Также Песков уточнил, что почти все программы развития страны, включая нацпроекты, направлены на ликвидацию бедности.

Как проводился опрос

Опрос провели СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива". Специалисты опросили по телефону полторы тысячи человек по всей России, все респонденты были старше 18 лет.

Сначала им задали вопросы в конце февраля и в начале марта, до введения режима самоизоляции, а затем — после ослабления ограничительных мер в июне.