Госдума приняла законы о повышении качества оказания госуслуг в соцсфере

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственные законы, направленные на повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

Основной задачей первого закона является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт. Отмечается, что документ направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в сфере финансового обеспечения такой деятельности.

Закон предусматривает возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя, обеспечивая оказание госуслуг в социальной сфере на основе принципа "деньги следуют за потребителем". Кроме того, предусматриваются права потребителей на надлежащее оказание им услуг в социальной сфере, бесплатное получение в доступной форме информации о правах и обязанностях, видах услуг в соцсфере, сроках, порядке и об условиях их предоставления, а также тарифах и стоимости.

Закрепляются также требования, предъявляемые к исполнителям услуг, а также их обязанности. Уточняются также правила формирования социального сертификата. Положения закона будут применяться при формировании государственного социального заказа на 2021 - 2024 годы.