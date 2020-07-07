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Госдума приняла законы о повышении качества оказания госуслуг в соцсфере
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственные законы, направленные на повышение качества и доступности оказания государственных и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:42
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60
россия, госдума рф, общество

Госдума приняла законы о повышении качества оказания госуслуг в соцсфере

17:42 07.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственные законы, направленные на повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.
Основной задачей первого закона является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт. Отмечается, что документ направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в сфере финансового обеспечения такой деятельности.
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Закон предусматривает возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя, обеспечивая оказание госуслуг в социальной сфере на основе принципа "деньги следуют за потребителем". Кроме того, предусматриваются права потребителей на надлежащее оказание им услуг в социальной сфере, бесплатное получение в доступной форме информации о правах и обязанностях, видах услуг в соцсфере, сроках, порядке и об условиях их предоставления, а также тарифах и стоимости.
Закрепляются также требования, предъявляемые к исполнителям услуг, а также их обязанности. Уточняются также правила формирования социального сертификата. Положения закона будут применяться при формировании государственного социального заказа на 2021 - 2024 годы.
Вторым законом предусматривается привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных (муниципальных) услуг путем использования конкурентных способов отбора исполнителей - конкурсов и сертификатов. Период действия поправок также устанавливается до 1 января 2025 года.
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