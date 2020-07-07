Эксперты предупредили о риске задержки реализации "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нерест трески может задержать возобновление строительства "Северного потока — 2" в водах Дании, считают аналитики инвесткомпании "Атон".
Накануне Копенгаген выдал обновленное разрешение на прокладку газопровода. Теперь при реализации проекта можно будет использовать суда с якорным позиционированием. К работе по укладке труб можно будет вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.
Эксперты полагают, что приостановка строительства может затянуться до сентября.
"Еще одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, в результате чего возобновление строительства может быть отложено", — предположили аналитики.
Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны на дне Балтийского моря.
Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
Оператор проекта ранее заявил, что будет достраивать газопровод с учетом позиции Дании. Отмечается, что компания продолжает рассматривать разные варианты, она намерена сообщить о планах по строительству "в должное время".
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
"Северный поток – 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2 " и "Турецкий поток. Вашингтон, продвигающий поставки своего сжиженного природного газа в Европу, потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока - 2", уже приостановила работу.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
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