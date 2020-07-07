Журналистку Черненко обвинили в нарушении правил поведения при ЧС

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Корреспондент газеты " Корреспондент газеты " Коммерсант " Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее обвиняют в нарушении статьи о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации.

Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала, что речь идет о нарушении "Статьи КоАП 20.6.1" (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Черненко подтвердила, что в отношении нее составлен административный протокол по данной статье.

По ее словам, она продолжает оставаться в ОВД Мещанский.

Журналистка была ранее задержана за проведение публичного мероприятия в период пандемии. Она подтвердила, что "стояла в одиночном пикете в защиту Сафронова".

Помимо Черненко, на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Кира Дюрягина и Александр Черных , журналист издания "Проект" Ольга Чуракова. Позже была задержана журналист Reuters Полина Никольская. Как сообщается в Telegram -канале "Коммерсанта", также среди задержанных журналист издания Марианна Беленькая и экс-сотрудница Анна Зиброва.

По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.