Журналистку Черненко обвинили в нарушении правил поведения при ЧС

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее обвиняют в нарушении статьи о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации.
Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала, что речь идет о нарушении "Статьи КоАП 20.6.1" (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Черненко подтвердила, что в отношении нее составлен административный протокол по данной статье.
По ее словам, она продолжает оставаться в ОВД Мещанский.
Журналистка была ранее задержана за проведение публичного мероприятия в период пандемии. Она подтвердила, что "стояла в одиночном пикете в защиту Сафронова".
Помимо Черненко, на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Кира Дюрягина и Александр Черных, журналист издания "Проект" Ольга Чуракова. Позже была задержана журналист Reuters Полина Никольская. Как сообщается в Telegram-канале "Коммерсанта", также среди задержанных журналист издания Марианна Беленькая и экс-сотрудница Анна Зиброва.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.