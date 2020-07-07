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Журналистку Черненко обвинили в нарушении правил поведения при ЧС
Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее обвиняют в нарушении статьи о невыполнении правил поведения при чрезвычайной... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:37
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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353
60
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роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Журналистку Черненко обвинили в нарушении правил поведения при ЧС

17:37 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель отдела внешней политики газеты "Коммерсантъ" Елена Черненко
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее обвиняют в нарушении статьи о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации.
Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала, что речь идет о нарушении "Статьи КоАП 20.6.1" (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Черненко подтвердила, что в отношении нее составлен административный протокол по данной статье.
По ее словам, она продолжает оставаться в ОВД Мещанский.
Журналистка была ранее задержана за проведение публичного мероприятия в период пандемии. Она подтвердила, что "стояла в одиночном пикете в защиту Сафронова".
Иван Сафронов
Вчера, 11:25
Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
Помимо Черненко, на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Кира Дюрягина и Александр Черных, журналист издания "Проект" Ольга Чуракова. Позже была задержана журналист Reuters Полина Никольская. Как сообщается в Telegram-канале "Коммерсанта", также среди задержанных журналист издания Марианна Беленькая и экс-сотрудница Анна Зиброва.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 14:45
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
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