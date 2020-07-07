Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Выйти на решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией необходимо до конца года, заявил председатель Госдумы Выйти на решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией необходимо до конца года, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Председатель ГД заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга между Россией и Беларусью", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

"Профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства", - приводятся слова Володина в сообщении.

Он также отметил, что перед Парламентским Собранием Союза Беларуси и России стоят задачи по сближению законодательств стран, укреплению союзнических связей в парламентском измерении.