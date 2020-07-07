Пожар на Сызранском НПЗ локализовали

САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Пожар на Сызранском НПЗ в Самарской области локализован на площади 40 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на установке по очистке дизельного топлива на Сызранском НПЗ компании "Роснефть" полыхает 25-метровый факел.
"Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 17.28 (16.28 мск) перекрыта задвижка подачи топлива, в 17.46 (16.46 мск) проведена пенная атака. В 17.51 (16.51 мск) объявлена локализация пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.
По данным ведомства, угрозы другим производственным объектам и экологии нет, на охлаждение соседних установок подано пять лафетных стволов. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова.