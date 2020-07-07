Пожар на Сызранском НПЗ локализовали

"Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 17.28 (16.28 мск) перекрыта задвижка подачи топлива, в 17.46 (16.46 мск) проведена пенная атака. В 17.51 (16.51 мск) объявлена локализация пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.