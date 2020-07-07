В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч

КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 235, превысив 18 тысяч, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 17 906 зарегистрированных случаях коронавируса, 595 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 235 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 18 141. Всего 11 241 человек был вылечен, а 603 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.