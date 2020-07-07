В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 235 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 18 141. Всего 11 241 человек был вылечен, а 603 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.