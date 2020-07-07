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Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 14 июля
Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 14 июля, сообщила во вторник судья Анна Данибекян. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:32
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 14 июля

17:32 07.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 14 июля, сообщила во вторник судья Анна Данибекян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
"В связи с завершением рабочего дня заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 14 июля в 13.00 (12.00 мск)", - заявила судья в ходе процесса.
Во вторник Данибекян отклонила требование прокуратуры ограничить право защиты на подачу ходатайств в ходе судебного процесса, чтобы приступить к оглашению обвинительного заключения. Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян заявил, что сторона обвинения таким образом хочет лишить подсудимых права на защиту. Другой адвокат бывшего главы государства, Айк Алумян, отметил, что законодательство страны подобных ограничений не предусматривает.
Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Позднее Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
25 июня, 14:37
Защита Кочаряна отзывает иски из конституционного суда
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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