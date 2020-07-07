Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 14 июля

ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Заседание суда в Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 14 июля, сообщила во вторник судья Анна Данибекян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров , экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

"В связи с завершением рабочего дня заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 14 июля в 13.00 (12.00 мск)", - заявила судья в ходе процесса.

Во вторник Данибекян отклонила требование прокуратуры ограничить право защиты на подачу ходатайств в ходе судебного процесса, чтобы приступить к оглашению обвинительного заключения. Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян заявил, что сторона обвинения таким образом хочет лишить подсудимых права на защиту. Другой адвокат бывшего главы государства, Айк Алумян, отметил, что законодательство страны подобных ограничений не предусматривает.