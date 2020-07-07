Володин заявил о готовности ратифицировать договор с Белоруссией о визах

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Парламентарии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз, заявил спикер Госдумы Парламентарии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров Владимир Макей 19 июня подписали в Минске соглашение о взаимном признании виз. Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз позже уточнил РИА Новости, что соглашение до вступления в силу должно еще пройти внутригосударственные процедуры, оно начнет действовать через 30 дней после получения сторонами последнего письменного уведомления об их выполнении.

Володин в своем выступлении отметил важность продолжения взаимной интеграции двух стран.

"Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.

Он добавил, что "парламентарии двух стран готовы ратифицировать его (соглашение) безотлагательно, как только оно поступит".

В ходе видеоконференции спикер Госдумы также обратил внимание на недостаточную эффективность использования союзного бюджета на 2020 год.

"Четыре из двенадцати программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года — менее 60%", - отметил он, подчеркнув, что необходимо изучить ситуацию в каждом конкретном случае.