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Володин заявил о готовности ратифицировать договор с Белоруссией о визах
Парламентарии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:47
россия
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сергей лавров
вячеслав володин
белоруссия
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россия, владимир макей , сергей лавров, вячеслав володин, белоруссия, в мире

Володин заявил о готовности ратифицировать договор с Белоруссией о визах

17:30 07.07.2020 (обновлено: 17:47 07.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Парламентарии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции.
Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей 19 июня подписали в Минске соглашение о взаимном признании виз. Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз позже уточнил РИА Новости, что соглашение до вступления в силу должно еще пройти внутригосударственные процедуры, оно начнет действовать через 30 дней после получения сторонами последнего письменного уведомления об их выполнении.
Володин в своем выступлении отметил важность продолжения взаимной интеграции двух стран.
"Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.
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Он добавил, что "парламентарии двух стран готовы ратифицировать его (соглашение) безотлагательно, как только оно поступит".
В ходе видеоконференции спикер Госдумы также обратил внимание на недостаточную эффективность использования союзного бюджета на 2020 год.
"Четыре из двенадцати программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года — менее 60%", - отметил он, подчеркнув, что необходимо изучить ситуацию в каждом конкретном случае.
Сообщается, что в ходе заседания Парламентского Собрания белорусский коллега Володина Владимир Андрейченко был избран первым заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Кроме того, были утверждены полномочия нового состава депутации Национального собрания Белоруссии в Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России.
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