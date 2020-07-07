Еврокомиссия одобрила меры поддержки европейских виноделов

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Европейская комиссия опубликовала во вторник меры по поддержке виноделов, столкнувшихся с сильным падением продаж из-за пандемии коронавируса.

"Виноделие оказалось в списке наиболее пострадавших в сельскохозяйственном секторе из-за резкого изменения спроса, закрытия ресторанов и баров на всей территории ЕС, что не было компенсировано внутренним потреблением", - говорится в сообщении.

ЕС, в частности, планирует увеличить свою долю в государственной поддержке виноделов с 10 до 70%. Кроме того, на время кризиса участникам рынка разрешат проводить совместные мероприятия для стабилизации винодельческого сектора.