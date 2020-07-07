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Еврокомиссия одобрила меры поддержки европейских виноделов
Европейская комиссия опубликовала во вторник меры по поддержке виноделов, столкнувшихся с сильным падением продаж из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:29
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60
еврокомиссия, в мире

Еврокомиссия одобрила меры поддержки европейских виноделов

17:29 07.07.2020
17
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Европейская комиссия опубликовала во вторник меры по поддержке виноделов, столкнувшихся с сильным падением продаж из-за пандемии коронавируса.
"Виноделие оказалось в списке наиболее пострадавших в сельскохозяйственном секторе из-за резкого изменения спроса, закрытия ресторанов и баров на всей территории ЕС, что не было компенсировано внутренним потреблением", - говорится в сообщении.
ЕС, в частности, планирует увеличить свою долю в государственной поддержке виноделов с 10 до 70%. Кроме того, на время кризиса участникам рынка разрешат проводить совместные мероприятия для стабилизации винодельческого сектора.
"Комиссия также разрешит государствам-членам ЕС выплачивать операторам авансы на время кризиса", - говорится в документе.
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