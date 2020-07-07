СЖР надеется, что задержанных на акции журналистов скоро отпустят

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Союз журналистов России надеется, что задержанных на акции в поддержку Ивана Сафронова журналистов в ближайшее время отпустят, поскольку очевидно, что они руководствуются журналистской солидарностью, сообщил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.
Ранее нескольких журналистов задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене.
"Мы надеемся, что наших коллег в ближайшее время отпустят. И несмотря на форму протеста, понятно, что они руководствуются журналистской солидарностью. Мы надеемся, что никаких проблем с коллегами не возникнет", - рассказал Шафир.
Секретарь СЖР также отметил, что "и юридическая служба, и руководство Союза изучают это событие".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.