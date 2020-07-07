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СЖР надеется, что задержанных на акции журналистов скоро отпустят
Союз журналистов России надеется, что задержанных на акции в поддержку Ивана Сафронова журналистов в ближайшее время отпустят, поскольку очевидно, что они... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:27
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
тимур шафир
роскосмос
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", тимур шафир, роскосмос, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, общество

СЖР надеется, что задержанных на акции журналистов скоро отпустят

17:27 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Союз журналистов России надеется, что задержанных на акции в поддержку Ивана Сафронова журналистов в ближайшее время отпустят, поскольку очевидно, что они руководствуются журналистской солидарностью, сообщил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.
Ранее нескольких журналистов задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене.
"Мы надеемся, что наших коллег в ближайшее время отпустят. И несмотря на форму протеста, понятно, что они руководствуются журналистской солидарностью. Мы надеемся, что никаких проблем с коллегами не возникнет", - рассказал Шафир.
Секретарь СЖР также отметил, что "и юридическая служба, и руководство Союза изучают это событие".
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 16:20
В "Коммерсанте" потребовали открытого процесса по делу Сафронова
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Тимур ШафирРоскосмосСоюз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковОбщество
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