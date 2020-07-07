https://ria.ru/20200707/1574019711.html
Более десяти человек задержали на акции в поддержку Сафронова в Москве
Число задержанных на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:25
2020-07-07T17:25
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574000426_0:7:956:545_1400x0_80_0_0_6e9aa922e2b53cb0bd52896225dd5daa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число задержанных на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, у здания ФСБ в Москве превысило 10 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на акции были задержаны восемь человек, в том числе корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина, Марианна Беленькая и Александр Черных, журналист издания "Проект" Ольга Чуракова, журналист Reuters Полина Никольская, экс-сотрудница "Коммерсанта" Анна Зиброва.
Корреспондент РИА Новости видел, как задержали еще четырех человек. Участников акции задерживают после того, как они внезапно поднимают над головой самодельные плакаты в защиту Сафронова. Задержанных уводят в полицейский автобус.
Полиция постоянно предупреждает собравшихся о несанкционированном характере акции.
По информации ФСБ
, советник главы "Роскосмоса
" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.