Более десяти человек задержали на акции в поддержку Сафронова в Москве

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число задержанных на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, у здания ФСБ в Москве превысило 10 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на акции были задержаны восемь человек, в том числе корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина, Марианна Беленькая и Александр Черных, журналист издания "Проект" Ольга Чуракова, журналист Reuters Полина Никольская, экс-сотрудница "Коммерсанта" Анна Зиброва.

Корреспондент РИА Новости видел, как задержали еще четырех человек. Участников акции задерживают после того, как они внезапно поднимают над головой самодельные плакаты в защиту Сафронова. Задержанных уводят в полицейский автобус.

Полиция постоянно предупреждает собравшихся о несанкционированном характере акции.

По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.