КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны во вторник приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.
"Дело рассчитано для слушания на два дня. Я хочу отметить, чтобы все с пониманием к этому отнеслись: и кто выступал, и кто еще не смог дать объяснения суду. Это будет происходить 9 (июля - ред), как запланировано раньше, в 10.30 (совпадает с мск - ред)", - сказал судья, трансляцию вело агентство УНН.
Как планируется в палате КС, в четверг суд заслушает доклады и перейдет к закрытой части для вынесения решения о конституционности закона.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Действующий глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".