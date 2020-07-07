КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

"Дело рассчитано для слушания на два дня. Я хочу отметить, чтобы все с пониманием к этому отнеслись: и кто выступал, и кто еще не смог дать объяснения суду. Это будет происходить 9 (июля - ред), как запланировано раньше, в 10.30 (совпадает с мск - ред)", - сказал судья, трансляцию вело агентство УНН.