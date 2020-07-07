Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не признал вину

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Советник главы " Советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.

"Вины не признаю", — заявил Сафронов на входе в зал заседаний.

Сейчас суд будет решать, отправить его в СИЗО или избрать более мягкую меру пресечения. Слушания пройдут в закрытом режиме.

По информации источника РИА Новости, на допросе Сафронов отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Его адвокат сообщил, что обвинение планируют предъявить в понедельник.

Сафронова задержали сегодня утром. По версии ФСБ , он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. В "Роскосмосе" утверждают, что задержание советника не связано с его работой в госкорпорации.

Ему предъявили обвинение по статье 275 "Госизмена", наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. При этом, как уточняла пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко, задержанный еще находится в статусе подозреваемого.

Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта" , затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце этого мая.

Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету "Коммерсант" пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. К какому материалу возникли претензии, не уточняется. Тогда мировому судье участка № 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана).

Руководитель СМИ Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, и отметил, что в самом издании никаких проверок не было.