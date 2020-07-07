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Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:56
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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У него типичная внешность маньяка.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574021360_0:239:1280:959_1400x0_80_0_0_84e37acfcbbd1470dcc9f265a5b64e7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не признал вину

17:23 07.07.2020 (обновлено: 20:56 07.07.2020)
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© РИА НовостиСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.

"Вины не признаю", — заявил Сафронов на входе в зал заседаний.

Сейчас суд будет решать, отправить его в СИЗО или избрать более мягкую меру пресечения. Слушания пройдут в закрытом режиме.
По информации источника РИА Новости, на допросе Сафронов отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Его адвокат сообщил, что обвинение планируют предъявить в понедельник.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
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Сафронова задержали сегодня утром. По версии ФСБ, он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. В "Роскосмосе" утверждают, что задержание советника не связано с его работой в госкорпорации.
Ему предъявили обвинение по статье 275 "Госизмена", наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. При этом, как уточняла пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко, задержанный еще находится в статусе подозреваемого.
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Симоньян о деле Сафронова: хорошо бы получить объяснения
Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце этого мая.
Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету "Коммерсант" пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. К какому материалу возникли претензии, не уточняется. Тогда мировому судье участка № 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана).
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ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"
Руководитель СМИ Владимир Желонкин сообщил РИА Новости, что не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, и отметил, что в самом издании никаких проверок не было.
В "Коммерсанте" обвинения в госизмене в адрес своего бывшего сотрудника сочли абсурдными и потребовали открытого процесса по делу. "Ведомости" также призвали к непредвзятому расследованию и неукоснительному соблюдению закона.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да уж... корреспондента газетёнки назначили советником главы РосКосмоса. Приплыли.
7 июля, 18:52
Евгений Лобода
3590006
У него типичная внешность маньяка.
7 июля, 18:24
ttryop
5101014
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