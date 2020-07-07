Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574019493.html
Лукашенко: Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами
Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами, которые хотят больше налоговых льгот, а поддерживать в первую очередь своих бизнесменов, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:22
александр лукашенко
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156265/82/1562658260_0:1226:2035:2371_1400x0_80_0_0_95699b17b9150facf55b2242cbf935c8.jpg
https://ria.ru/20200704/1573881141.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156265/82/1562658260_0:1226:2035:2371_1400x0_80_0_0_95699b17b9150facf55b2242cbf935c8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156265/82/1562658260_0:1036:2035:2562_1400x0_80_0_0_9d8188baf5f9a0618c7c0f5a6b3952ac.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156265/82/1562658260_0:683:2035:2718_1400x0_80_0_0_79a2224a1ff49e483250ec7a972fae08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия

Лукашенко: Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами

17:22 07.07.2020
419
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами, которые хотят больше налоговых льгот, а поддерживать в первую очередь своих бизнесменов, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба главы республики, такое заявление он сделал во время общения с представителями общественности Минска.
Лукашенко, в частности, отметил, что многие инвесторы из разных стран готовы были бы прийти в Белоруссию, взять участок и организовать производство, однако "все хотят больших налоговых льгот и разного рода преференций". Он обратил внимание, что инвесторы должны платить налоги, поскольку именно от налоговых поступлений зависит заработная плата в бюджетной сфере.
"Поэтому нам надо аккуратнее сегодня быть и с иностранными инвесторами. Надо поддерживать своих, насколько мы на это способны. И поддерживать будем своих бизнесменов", - сказал президент.
Он обозначил условия для такой поддержки со стороны государства: первое - чтобы бизнес и сам бизнесмен вкладывался в соответствующие проекты, второе - выбранное направление работы должно быть востребовано в стране. "Вы (бизнесмены – ред.) должны сами вкладываться. Если хотите и что-то толковое предлагаете и это нам нужно, мы будем с вами сотрудничать… Но это не значит, что мы не будем создавать новые производства. Мы их создаем. Только это очень сложно и дорого", - заметил глава республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 июля, 09:03
Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
В качестве примера он привел Парк высоких технологий, который в свое время создавался в Белоруссии с нуля. Лукашенко также отметил, что только он знает, "чего это стоило". По словам президента, это заслуга "не тех, кто бегает и кричит: я там что-то создал", а заслуга самих айтишников.
1250011
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссия
Рекомендуем
Молочная продукция
Россия будет поставлять термически обработанное молоко в Японию
Вид на храм Баган, Мьянма
Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры
Виктор Бабарико
Штаб Бабарико подал в ЦИК Белоруссии четыре новых жалобы
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин заявил о готовности ратифицировать договор с Белоруссией о визах
Заседание Конституционного суда в Киеве
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде изучат мировой опыт по противодействию серым зарплатам
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперты предупредили о риске задержки реализации "Северного потока — 2"
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Более десяти человек задержали на акции в поддержку Сафронова в Москве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Афины
Посол России и замглавы МИД Греции обсудили двустороннее сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Киевсовет потребовал от Зеленского прекратить преследовать Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния