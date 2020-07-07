Лукашенко: Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами

МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами, которые хотят больше налоговых льгот, а поддерживать в первую очередь своих бизнесменов, заявил президент республики Александр Лукашенко

Как сообщает пресс-служба главы республики, такое заявление он сделал во время общения с представителями общественности Минска

Лукашенко, в частности, отметил, что многие инвесторы из разных стран готовы были бы прийти в Белоруссию, взять участок и организовать производство, однако "все хотят больших налоговых льгот и разного рода преференций". Он обратил внимание, что инвесторы должны платить налоги, поскольку именно от налоговых поступлений зависит заработная плата в бюджетной сфере.

"Поэтому нам надо аккуратнее сегодня быть и с иностранными инвесторами. Надо поддерживать своих, насколько мы на это способны. И поддерживать будем своих бизнесменов", - сказал президент.

Он обозначил условия для такой поддержки со стороны государства: первое - чтобы бизнес и сам бизнесмен вкладывался в соответствующие проекты, второе - выбранное направление работы должно быть востребовано в стране. "Вы (бизнесмены – ред.) должны сами вкладываться. Если хотите и что-то толковое предлагаете и это нам нужно, мы будем с вами сотрудничать… Но это не значит, что мы не будем создавать новые производства. Мы их создаем. Только это очень сложно и дорого", - заметил глава республики.