Комитет Госдумы поддержал проект о сохранении профтайны сотрудниками ФСБ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ, составляющей профессиональную тайну, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ, составляющей профессиональную тайну, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Дмитрий Вяткин

Авторами инициативы вместе с Вяткиным выступил глава комитета Василий Пискарев . Изменения предлагается внести в статью 7 федерального закона "О федеральной службе безопасности".

"Комитет рассмотрел, поддержал. Рассмотрение (проекта в первом чтении), надеюсь, будет на этой неделе", - сказал Вяткин РИА Новости.

Согласно инициативе, сотрудники ФСБ , а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности или нанести ущерб их репутации.

При этом подготовленные для открытого распространения материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, "будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение".

Как пояснил журналистам Пискарев, запрет вводится именно на несанкционированное распространение сотрудниками ФСБ информации, связанной с их службой.