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В Сызрани загорелась установка по очистке дизельного топлива
Пожар произошел в Сызрани на установке по очистке дизельного топлива, на месте ЧП вспыхнул 25-метровый факел, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:18
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В Сызрани загорелась установка по очистке дизельного топлива

17:16 07.07.2020 (обновлено: 17:18 07.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Сызрани на установке по очистке дизельного топлива, на месте ЧП вспыхнул 25-метровый факел, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В Сызрани, по адресу улица Астраханская, дом 1, где располагается Сызранский НПЗ, произошел пожар на установке по очистке дизельного топлива с факельным горением до 25 метров. В настоящее время установка перекрыта, происходит выгорание нефтепродуктов. Предварительно, пострадавших нет", - сказал он.
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