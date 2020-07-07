https://ria.ru/20200707/1574019057.html
ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации ОПК
Вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:16
2020-07-07T18:11
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новости компаний - экономика, банк псб
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного комплекса обсудили представители ПСБ
, руководители предприятий ОПК и представители государственных структур, сообщает пресс-служба банка.
Дискуссия была организована ПСБ в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE."ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации, площадкой для постоянного диалога участников рынка. Мы уже помогаем предприятиям ОПК взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента, которые могут предлагать перспективные идеи, предпринимательские инициативы", - сказал директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.
По его словам, ПСБ будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивать их финансовое сопровождение. Пресс-служба уточняет, что в дискуссии приняли участие председатель Совета директоров машиностроительного холдинга "Компенз" Ильяс Ягофаров, вице-президент ГК "Динамика" Михаил Чёрный, заместитель директора ФРП Анна Бринева, исполнительный директор Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке РСПП Алексей Сиротин, управляющий партнер Национального агентства прямых инвестиций Сергей Сафонов.