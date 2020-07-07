ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации ОПК

Дискуссия была организована ПСБ в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE."ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации, площадкой для постоянного диалога участников рынка. Мы уже помогаем предприятиям ОПК взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента, которые могут предлагать перспективные идеи, предпринимательские инициативы", - сказал директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.