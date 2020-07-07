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ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации ОПК
Вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:11
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новости компаний - экономика, банк псб

ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации ОПК

17:16 07.07.2020 (обновлено: 18:11 07.07.2020)
61
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного комплекса обсудили представители ПСБ, руководители предприятий ОПК и представители государственных структур, сообщает пресс-служба банка.
Дискуссия была организована ПСБ в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE."ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации, площадкой для постоянного диалога участников рынка. Мы уже помогаем предприятиям ОПК взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента, которые могут предлагать перспективные идеи, предпринимательские инициативы", - сказал директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.
По его словам, ПСБ будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивать их финансовое сопровождение. Пресс-служба уточняет, что в дискуссии приняли участие председатель Совета директоров машиностроительного холдинга "Компенз" Ильяс Ягофаров, вице-президент ГК "Динамика" Михаил Чёрный, заместитель директора ФРП Анна Бринева, исполнительный директор Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке РСПП Алексей Сиротин, управляющий партнер Национального агентства прямых инвестиций Сергей Сафонов.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
6 июля, 17:10
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Новости компаний - ЭкономикаБанк ПСБ
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