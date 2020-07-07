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Штаб Бабарико подал в ЦИК Белоруссии четыре новых жалобы
Штаб претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК республики четыре новых жалобы на существенную отбраковку РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:13
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
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виктор бабарико
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, цик белоруссии, белоруссия, политика

Штаб Бабарико подал в ЦИК Белоруссии четыре новых жалобы

17:13 07.07.2020
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© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Штаб претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК республики четыре новых жалобы на существенную отбраковку подписей граждан, собранных в поддержку выдвижения политика, сообщил юрист штаба Максим Знак.
Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал сводную статистику достоверных подписей в поддержку каждого из семи участников президентских выборов. Из нее следует, что 100 тысяч достоверных подписей, которые необходимы для регистрации кандидатами на высший государственный пост, собрали шесть человек, в том числе Бабарико. В его поддержку действительными признаны 165 744 подписи. Однако в штабе политика с этим не согласились и отметили, что отдали в территориальные избиркомы 365 000 подписей, а потому "хотят знать, что случилось с остальными 200 000". В этой связи в комиссии на местах был подан ряд жалоб.
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"Мы подали в ЦИК четыре новых жалобы. Одна из них - о признании недействительными значительного количества подписей - содержит 12 страниц и достаточно много оснований для признания этих подписей. Вторая жалоба касается областных и городских комиссий по выборам, третья - жалоба на отказ городской комиссии ознакомить нас с материалами дела, и четвертая - о том, что до сих пор нет опубликованной информации о признании подписей на официальном сайте", - говорится в заявлении Знака, размещенном на сайте Бабарико во вторник.
Юрист также отметил, что больше всего подписей в поддержку Бабарико было забраковано на основании заключения эксперта. Как полагает Знак, речь идет о том, что подпись и дата в подписном листе якобы ставились разными людьми.
"Если взять все подписи, которые ЦИК посчитал сданными в комиссии, должны были быть проверенными от 73 000 до 128 000. Экспертиза проводилась три дня. Для почерковедческой экспертизы необходимы время и ресурсы. Если нарушен порядок и времени на исследования очевидно недостаточно - экспертизу нельзя считать достоверным и допустимым доказательством", - заявил Знак.
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Он также обратил внимание, что "на фоне отбраковки большой части подписей на второй план отошла история с включением граждан в участковые избирательные комиссии". При этом Знак заверил, что в этом направлении юристы также будут действовать, так как "в работе администраций имеются серьезные нарушения". "Мы будем направлять соответствующие документы в Генеральную прокуратуру и другие органы для восстановления прав граждан, так как при первичном обжаловании этого сделать не удалось", - уточнил он.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоЦИК БелоруссииБелоруссияПолитика
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