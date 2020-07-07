https://ria.ru/20200707/1574018742.html
Россия будет поставлять термически обработанное молоко в Японию
Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат для экспорта российских термически обработанных молока и молочных продуктов в Японию, говорится в документе... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:30
2020-07-07T17:30
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
япония
экономика
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https://rsport.ria.ru/20200608/1572645146.html
1
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155008/46/1550084660_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_37bca21f2efde2cfb734d8b72220bdcc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), япония, экономика