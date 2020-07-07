Россия будет поставлять термически обработанное молоко в Японию

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что между Россельхознадзором и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты", - говорится в документе.