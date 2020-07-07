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Россия будет поставлять термически обработанное молоко в Японию
Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат для экспорта российских термически обработанных молока и молочных продуктов в Японию, говорится в документе... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:30
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
япония
экономика
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япония
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), япония, экономика

Россия будет поставлять термически обработанное молоко в Японию

17:30 07.07.2020
1015
© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молочная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат для экспорта российских термически обработанных молока и молочных продуктов в Японию, говорится в документе ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что между Россельхознадзором и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты", - говорится в документе.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из России в Японию в 2019 году составил 329,051 миллиона долларов, снизившись на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. Основной объем поставок приходится на рыбу и ракообразных (87,3% в экспорте российской сельхозпродукции).
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная таможенная служба (ФТС России)ЯпонияЭкономика
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