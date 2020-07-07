Источник прокомментировал дело советника главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если основное обвинение в госизмене советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова не будет доказано в суде, то его наказание может составить ровно тот срок, который задержанный проведет в СИЗО, предположил в разговоре с РИА Новости во вторник источник в юридически-правовых структурах РФ.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали во вторник по статье 275 о госизмене, которая предполагает наказание на срок от 12 до 20 лет. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
"Если в суде не будет доказано самое главное - факт измены Родине - то срок наказания задержанного Сафронова может составить ровно то время, которое он проведет в камере предварительного заключения", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, он напомнил о примечании к статье 275, в котором говорится о том, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
"Таким образом, если главное обвинение в госизмене не найдет подтверждение и Сафронов будет сотрудничать со следствием, то срок его нахождения под стражей может быть значительно меньше оговоренного статьей", - сказал источник.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Коммерсант" требует открытого процесса по делу экс-сотрудника издания, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил заместитель шеф-редактора издательского дома Кирилл Урбан.