Источник прокомментировал дело советника главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Если основное обвинение в госизмене советника " Если основное обвинение в госизмене советника " Роскосмоса " Ивана Сафронова не будет доказано в суде, то его наказание может составить ровно тот срок, который задержанный проведет в СИЗО, предположил в разговоре с РИА Новости во вторник источник в юридически-правовых структурах РФ.

По информации ФСБ , Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали во вторник по статье 275 о госизмене, которая предполагает наказание на срок от 12 до 20 лет. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

"Если в суде не будет доказано самое главное - факт измены Родине - то срок наказания задержанного Сафронова может составить ровно то время, которое он проведет в камере предварительного заключения", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он напомнил о примечании к статье 275, в котором говорится о том, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

"Таким образом, если главное обвинение в госизмене не найдет подтверждение и Сафронов будет сотрудничать со следствием, то срок его нахождения под стражей может быть значительно меньше оговоренного статьей", - сказал источник.