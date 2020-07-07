Прокуратура Удмуртии помогла 39 медикам получить выплаты за COVID-19

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

УФА, 7 июл – РИА Новости. После вмешательства прокуратуры 39 фельдшеров и водителей скорой помощи в Удмуртии получили стимулирующие выплаты за оказание неотложной помощи больным коронавирусной инфекцией, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, 39 работникам подразделений службы скорой медицинской помощи трех сельских районных больниц не были начислены федеральные стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ при оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

"По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокурорами районов, трудовые права медицинских работников восстановлены. Водителям и фельдшерам подразделений службы скорой медицинской помощи произведены выплаты на сумму более 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, в республике на 7 июля 1592 лабораторно подтверждённых случая коронавируса, 31 пациент умер, 1210 человек выздоровели.