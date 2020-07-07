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https://ria.ru/20200707/1574018465.html
Прокуратура Удмуртии помогла 39 медикам получить выплаты за COVID-19
После вмешательства прокуратуры 39 фельдшеров и водителей скорой помощи в Удмуртии получили стимулирующие выплаты за оказание неотложной помощи больным... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:05
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удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, удмуртская республика (удмуртия)

Прокуратура Удмуртии помогла 39 медикам получить выплаты за COVID-19

17:05 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 7 июл – РИА Новости. После вмешательства прокуратуры 39 фельдшеров и водителей скорой помощи в Удмуртии получили стимулирующие выплаты за оказание неотложной помощи больным коронавирусной инфекцией, сообщает региональное надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, 39 работникам подразделений службы скорой медицинской помощи трех сельских районных больниц не были начислены федеральные стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ при оказании скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
"По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокурорами районов, трудовые права медицинских работников восстановлены. Водителям и фельдшерам подразделений службы скорой медицинской помощи произведены выплаты на сумму более 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Медики
19 июня, 08:44
Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом
По данным региональных властей, в республике на 7 июля 1592 лабораторно подтверждённых случая коронавируса, 31 пациент умер, 1210 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииУдмуртская Республика (Удмуртия)
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