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В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:03
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В Воронежской области продлили режим самоизоляции

17:03 07.07.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом продлили до 21 июня, затем до 28 июня, до 5 июля, затем - до 7 июля.
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"Самоизоляция для людей старше 65 лет продолжается — с оплатой больничных. Режим самоизоляции продлен до 20 июля включительно", - говорится в сообщении.
При этом в регионе полностью разрешается розничная торговля, в том числе - в торговых центрах, открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны, бани.
"Запускается детский оздоровительный отдых с беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Для этого есть все разрешения и рекомендации Роспотребнадзора. Количество детей в отрядах — не более 50% от проектной вместимости", - информирует облправительство.
При этом, по его данным, не разрешается работа палаточных лагерей.
Также разрешены оздоровительные процедуры в санаторно-курортных подведомственных организациях. Правда, туда не допускается прием людей старше 65 лет. Также не работает пока санаторий для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, подведомственный департаменту соцзащиты.
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В Воронежской области COVID-19 подтвержден у 8644 человек. Выздоровели 6318 пациентов, умерли 63.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Воронежская областьОбщество
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