В Воронежской области продлили режим самоизоляции

ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Власти Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом продлили до 21 июня, затем до 28 июня, до 5 июля, затем - до 7 июля.

"Самоизоляция для людей старше 65 лет продолжается — с оплатой больничных. Режим самоизоляции продлен до 20 июля включительно", - говорится в сообщении.

При этом в регионе полностью разрешается розничная торговля, в том числе - в торговых центрах, открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны, бани.

"Запускается детский оздоровительный отдых с беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Для этого есть все разрешения и рекомендации Роспотребнадзора . Количество детей в отрядах — не более 50% от проектной вместимости", - информирует облправительство.

При этом, по его данным, не разрешается работа палаточных лагерей.

Также разрешены оздоровительные процедуры в санаторно-курортных подведомственных организациях. Правда, туда не допускается прием людей старше 65 лет. Также не работает пока санаторий для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, подведомственный департаменту соцзащиты.

В Воронежской области COVID-19 подтвержден у 8644 человек. Выздоровели 6318 пациентов, умерли 63.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.