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Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:41
россия
f-16
с-400 «триумф»
f-35
турция
сша
безопасность
в мире
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Поэтому они и не лезли туда где эти пво стояли ))
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если только будет земля плоскои, без кривизны😂
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россия
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, f-16, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, безопасность, в мире

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

17:02 07.07.2020 (обновлено: 18:41 07.07.2020)
151796
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
По информации портала, тесты начались 4 июля и продлятся до 26 ноября.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
30 июня, 18:13
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
При этом Турция, отмечает издание, проигнорировала предупреждения США о возможных санкциях в случае начала испытаний. Fighter Jets World приводит выдержки из сообщения руководства провинции, согласно которым истребители будут летать на больших и малых высотах.
Осенью прошлого года турецкие военные также испытывали С-400 против американских истребителей, которые пролетали над Анкарой на различных высотах, а системы контролировали небо над турецкой столицей.
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
8 июня, 08:00
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Покупка российских ЗРК С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Поставки систем начались прошлым летом, однако американские власти требовали от турецких партнеров отказаться от сделки и приобрести комплексы Patriot. В случае отказа США грозились задержать или даже отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести санкции, однако Анкара отказалась идти на уступки.
Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В последующем стороны достигли согласия по второй партии.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
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123118316111038
Обсудить 127
РоссияF-16С-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Поэтому они и не лезли туда где эти пво стояли ))
7 июля, 18:04
ВВлад
11911006
если только будет земля плоскои, без кривизны😂
7 июля, 18:00
Adolf Put fon Ler
116200103
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