Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

По информации портала, тесты начались 4 июля и продлятся до 26 ноября.

При этом Турция , отмечает издание, проигнорировала предупреждения США о возможных санкциях в случае начала испытаний. Fighter Jets World приводит выдержки из сообщения руководства провинции, согласно которым истребители будут летать на больших и малых высотах.

Осенью прошлого года турецкие военные также испытывали С-400 против американских истребителей, которые пролетали над Анкарой на различных высотах, а системы контролировали небо над турецкой столицей.

Покупка российских ЗРК С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Поставки систем начались прошлым летом, однако американские власти требовали от турецких партнеров отказаться от сделки и приобрести комплексы Patriot. В случае отказа США грозились задержать или даже отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести санкции, однако Анкара отказалась идти на уступки.