Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574018300.html
Саратовского студента заподозрили в оправдании терроризма в соцсетях
Студент Саратовского социально-экономического института (ССЭИ) РЭУ имени Плеханова с 2015 года в течение четырех лет оставлял в соцсети "ВКонтакте" комментарии... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:02
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_0:0:2592:1458_1400x0_80_0_0_f6f206374f6a0ab6c29f3d0d7a131993.jpg
https://ria.ru/20200707/1574010437.html
https://ria.ru/20200610/1572752414.html
2
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_0:0:2592:1458_1400x0_80_0_0_f6f206374f6a0ab6c29f3d0d7a131993.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_144:0:2448:1728_1400x0_80_0_0_4fb341d2729e70de8f1f35fe7f040205.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_0:0:1728:1728_1400x0_80_0_0_4f7597d605fc2c6709f59a01925c0817.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратов, происшествия

Саратовского студента заподозрили в оправдании терроризма в соцсетях

17:02 07.07.2020
398
CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / Pexels /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Студент Саратовского социально-экономического института (ССЭИ) РЭУ имени Плеханова с 2015 года в течение четырех лет оставлял в соцсети "ВКонтакте" комментарии с признаками оправдания терроризма, в связи с чем ему объявлено предостережение, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, 22-летний Шихабудин Шихабудинов, временно проживающий в Саратове в период обучения в ССЭИ РЭУ имени Плеханова, размещал в соцсети "ВКонтакте" комментарии, в которых в ФСБ усмотрели признаки оправдания терроризма.
Предотвращение теракта в Астрахани. Съемка ФСБ
Вчера, 15:05
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
"Шихабудинов… размещал в сети интернет комментарии, содержащие признаки оправдания террористических группировок на Северном Кавказе, международных террористических организаций (МТО), а также преступников, причастных к террористическим актам в Москве. Также Шихабудинов публично заявлял о поддержке практикуемых МТО приговорах к смертной казни лиц, не соблюдающих нормы радикального ислама", - говорится в сообщении.
В связи с этим Шихабудинов получил предупреждение от УФСБ "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет", отметили в ведомстве.
Сотрудники ФСБ
10 июня, 15:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
1812052
Обсудить 2
СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
В Москве задержали еще четырех человек на акции в поддержку Сафронова
Колумбия
Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до десяти
Итальянский композитор Эннио Морриконе
Морриконе похоронили под музыку к фильму "Миссия"
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Мужчина с флагами Ирана
СМИ: Иран сократил нефтедобычу до минимума за 40 лет
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Источник прокомментировал дело советника главы "Роскосмоса"
Токийская башня
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Граждане Таджикистана собрались у посольства в Москве
Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве
Вид на храм Баган, Мьянма
Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН
Сотрудник ГУП Мосводосток
Специалисты не нашли следов сброса загрязняющих веществ в реку в Москве
Скорая помощь в Германии
В Германии 500 человек поместили на карантин из-за COVID-19 у семьи
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Нижегородской области заподозрили в поджоге сожительницы
Сотрудники ФСБ
Комитет Госдумы поддержал проект о сохранении профтайны сотрудниками ФСБ
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистку Черненко обвинили в нарушении правил поведения при ЧС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния