Саратовского студента заподозрили в оправдании терроризма в соцсетях

"Шихабудинов… размещал в сети интернет комментарии, содержащие признаки оправдания террористических группировок на Северном Кавказе, международных террористических организаций (МТО), а также преступников, причастных к террористическим актам в Москве. Также Шихабудинов публично заявлял о поддержке практикуемых МТО приговорах к смертной казни лиц, не соблюдающих нормы радикального ислама", - говорится в сообщении.