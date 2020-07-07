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Саратовского студента заподозрили в оправдании терроризма в соцсетях
Студент Саратовского социально-экономического института (ССЭИ) РЭУ имени Плеханова с 2015 года в течение четырех лет оставлял в соцсети "ВКонтакте" комментарии... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:02
2020-07-07T17:02
саратов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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саратов, происшествия
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости.
Студент Саратовского социально-экономического института (ССЭИ) РЭУ имени Плеханова с 2015 года в течение четырех лет оставлял в соцсети "ВКонтакте" комментарии с признаками оправдания терроризма, в связи с чем ему объявлено предостережение, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ
.
По данным ведомства, 22-летний Шихабудин Шихабудинов, временно проживающий в Саратове
в период обучения в ССЭИ РЭУ имени Плеханова, размещал в соцсети "ВКонтакте" комментарии, в которых в ФСБ усмотрели признаки оправдания терроризма.
"Шихабудинов… размещал в сети интернет комментарии, содержащие признаки оправдания террористических группировок на Северном Кавказе, международных террористических организаций (МТО), а также преступников, причастных к террористическим актам в Москве. Также Шихабудинов публично заявлял о поддержке практикуемых МТО приговорах к смертной казни лиц, не соблюдающих нормы радикального ислама", - говорится в сообщении.
В связи с этим Шихабудинов получил предупреждение от УФСБ "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет", отметили в ведомстве.