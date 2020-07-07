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Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до десяти
Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до 10 – три человека скончались от полученных травм в больнице в ночь на вторник, сообщает портал El Tiempo. РИА Новости, 07.07.2020
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колумбия, в мире

Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до десяти

17:02 07.07.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
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Колумбия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл – РИА Новости. Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до 10 – три человека скончались от полученных травм в больнице в ночь на вторник, сообщает портал El Tiempo.
Накануне в муниципалитете Пуэбловьехо на севере Колумбии перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, произошел взрыв.
"Молодой человек 17 лет, мужчина 20 лет и еще один пострадавший стали новыми жертвами трагедии, произошедшей в понедельник", - отмечает издание.
Ранее сообщалось о семи погибших и 50 пострадавших.
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