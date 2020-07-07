https://ria.ru/20200707/1574018115.html
Морриконе похоронили под музыку к фильму "Миссия"
Выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе во вторник был похоронен на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:59
2020-07-07T16:59
культура
эннио морриконе
рим
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эннио морриконе, рим, в мире
РИМ, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев.
Выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе
во вторник был похоронен на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима
.
Морриконе скончался на 92-м году жизни в ночь на понедельник в одной из римских клиник, где он находился некоторое время после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, в больнице маэстро решил сам написать свой некролог.
В понедельник друг и адвокат знаменитого музыканта Джорджо Ассумма зачитал этот документ журналистам. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", - говорилось в этом послании родственникам и друзьям.
Согласно воле покойного, похороны прошли в самом узком кругу: на них присутствовали только вдова композитора Мария, его дети и внуки, а также адвокат Ассумма. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".
Временно композитор был захоронен рядом с одним из своих родственников. Позднее на кладбище Лаурентино предполагается возвести семейную усыпальницу Морриконе.