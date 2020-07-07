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https://ria.ru/20200707/1574018115.html
Морриконе похоронили под музыку к фильму "Миссия"
Выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе во вторник был похоронен на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:59
культура
эннио морриконе
рим
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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эннио морриконе, рим, в мире

Морриконе похоронили под музыку к фильму "Миссия"

16:59 07.07.2020
769
© REUTERS / Fabrizio BenschИтальянский композитор Эннио Морриконе
Итальянский композитор Эннио Морриконе
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Итальянский композитор Эннио Морриконе . Архивное фото
РИМ, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе во вторник был похоронен на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима.
Морриконе скончался на 92-м году жизни в ночь на понедельник в одной из римских клиник, где он находился некоторое время после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, в больнице маэстро решил сам написать свой некролог.
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
6 июля, 14:38
"Любовь держала нас". Морриконе написал некролог о самом себе
В понедельник друг и адвокат знаменитого музыканта Джорджо Ассумма зачитал этот документ журналистам. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", - говорилось в этом послании родственникам и друзьям.
Согласно воле покойного, похороны прошли в самом узком кругу: на них присутствовали только вдова композитора Мария, его дети и внуки, а также адвокат Ассумма. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".
Временно композитор был захоронен рядом с одним из своих родственников. Позднее на кладбище Лаурентино предполагается возвести семейную усыпальницу Морриконе.
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
6 июля, 14:49Культура
Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе
2002901
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КультураЭннио МорриконеРимВ мире
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