Морриконе похоронили под музыку к фильму "Миссия"

РИМ, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Выдающийся итальянский композитор Выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе во вторник был похоронен на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима

Морриконе скончался на 92-м году жизни в ночь на понедельник в одной из римских клиник, где он находился некоторое время после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, в больнице маэстро решил сам написать свой некролог.

В понедельник друг и адвокат знаменитого музыканта Джорджо Ассумма зачитал этот документ журналистам. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", - говорилось в этом послании родственникам и друзьям.

Согласно воле покойного, похороны прошли в самом узком кругу: на них присутствовали только вдова композитора Мария, его дети и внуки, а также адвокат Ассумма. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".