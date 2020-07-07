https://ria.ru/20200707/1574017967.html
В Москве задержали еще четырех человек на акции в поддержку Сафронова
Еще четырех человек задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей"... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:57
2020-07-07T17:13
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
происшествия
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Еще четырех человек задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова
, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина и Александр Черных, журналист издания "Проект" Ольга Чуракова.
Позже была задержана журналист Reuters Полина Никольская. Как сообщается в Telegram-канале "Коммерсанта", также среди задержанных журналист издания Марианна Беленькая и экс-сотрудница Анна Зиброва.
При этом полиция постоянно напоминает участникам акции о ее несанкционированном характере и просит людей не собираться.
По информации ФСБ
, советник главы "Роскосмоса
" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.