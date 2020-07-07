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В Москве задержали еще четырех человек на акции в поддержку Сафронова
Еще четырех человек задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей"... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:13
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, происшествия

В Москве задержали еще четырех человек на акции в поддержку Сафронова

16:57 07.07.2020 (обновлено: 17:13 07.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще четырех человек задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина и Александр Черных, журналист издания "Проект" Ольга Чуракова.
Позже была задержана журналист Reuters Полина Никольская. Как сообщается в Telegram-канале "Коммерсанта", также среди задержанных журналист издания Марианна Беленькая и экс-сотрудница Анна Зиброва.
При этом полиция постоянно напоминает участникам акции о ее несанкционированном характере и просит людей не собираться.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 16:20
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Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
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Иван СафроновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
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