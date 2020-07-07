В Москве задержали еще четырех человек на акции в поддержку Сафронова

Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще четырех человек задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Еще четырех человек задержали на несанкционированной акции в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова , задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на акции были задержаны корреспонденты газеты "Коммерсант" Елена Черненко, Кира Дюрягина и Александр Черных, журналист издания "Проект" Ольга Чуракова.

Позже была задержана журналист Reuters Полина Никольская. Как сообщается в Telegram-канале "Коммерсанта", также среди задержанных журналист издания Марианна Беленькая и экс-сотрудница Анна Зиброва.

При этом полиция постоянно напоминает участникам акции о ее несанкционированном характере и просит людей не собираться.

По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.