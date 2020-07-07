СМИ: Иран сократил нефтедобычу до минимума за 40 лет

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран снизил нефтедобычу до минимума за последние 40 лет на фоне почти полностью заполненных хранилищ из-за последствий пандемии коронавируса и падения экспорта нефти, сообщило агентство Рейтер.

"Иран снизил добычу нефти до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия, поскольку резервуары для хранения и судна-хранилища почти полностью заполнены из-за падения экспорта и снижения объемов нефтепереработки, что было вызвано пандемией коронавируса", - пишет агентство.

Как показывают расчеты агентства, добыча нефти в стране составила лишь 1,9 миллиона баррелей в день в июне, это примерно половина от уровня добычи в Иране в 2018 году и самый низкий уровень с 1981 года. Вместе с добычей сократилась и переработка нефти. Как отмечает агентство со ссылкой на FGE, переработка нефти в мае снизилась до 1,4 миллиона баррелей в день с 1,5 миллиона баррелей в день в апреле, в феврале показатель составлял 1,8 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти Ирана, по оценке Kpler, которую также приводит агентство, составлял в мае около 100 тысяч баррелей в день, в июне - 237 тысяч баррелей в день, что значительно меньше поставок апреля 2018 года более чем в 2,5 миллиона баррелей в день.

В результате запасы нефти Ирана на суше поднялись в апреле до 54 миллионов баррелей с 15 миллионов в январе, а в июне достигли 63 миллионов баррелей, пишет агентство со ссылкой на FGE Energy. По данным Kpler, запасы в июне достигли примерно 66 миллионов. Агентство отмечает, что это почти 85% от доступных хранилищ на суше. При этом, по данным Refinitiv, на танкерах хранится еще до 56,4 миллиона баррелей по состоянию на 3 июля, отмечает агентство.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.