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СМИ: Иран сократил нефтедобычу до минимума за 40 лет
Иран снизил нефтедобычу до минимума за последние 40 лет на фоне почти полностью заполненных хранилищ из-за последствий пандемии коронавируса и падения экспорта... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:57
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коронавирус covid-19, иран, сша, экономика

СМИ: Иран сократил нефтедобычу до минимума за 40 лет

16:55 07.07.2020 (обновлено: 16:57 07.07.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран снизил нефтедобычу до минимума за последние 40 лет на фоне почти полностью заполненных хранилищ из-за последствий пандемии коронавируса и падения экспорта нефти, сообщило агентство Рейтер.
"Иран снизил добычу нефти до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия, поскольку резервуары для хранения и судна-хранилища почти полностью заполнены из-за падения экспорта и снижения объемов нефтепереработки, что было вызвано пандемией коронавируса", - пишет агентство.
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Как показывают расчеты агентства, добыча нефти в стране составила лишь 1,9 миллиона баррелей в день в июне, это примерно половина от уровня добычи в Иране в 2018 году и самый низкий уровень с 1981 года. Вместе с добычей сократилась и переработка нефти. Как отмечает агентство со ссылкой на FGE, переработка нефти в мае снизилась до 1,4 миллиона баррелей в день с 1,5 миллиона баррелей в день в апреле, в феврале показатель составлял 1,8 миллиона баррелей в день.
Экспорт нефти Ирана, по оценке Kpler, которую также приводит агентство, составлял в мае около 100 тысяч баррелей в день, в июне - 237 тысяч баррелей в день, что значительно меньше поставок апреля 2018 года более чем в 2,5 миллиона баррелей в день.
В результате запасы нефти Ирана на суше поднялись в апреле до 54 миллионов баррелей с 15 миллионов в январе, а в июне достигли 63 миллионов баррелей, пишет агентство со ссылкой на FGE Energy. По данным Kpler, запасы в июне достигли примерно 66 миллионов. Агентство отмечает, что это почти 85% от доступных хранилищ на суше. При этом, по данным Refinitiv, на танкерах хранится еще до 56,4 миллиона баррелей по состоянию на 3 июля, отмечает агентство.
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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