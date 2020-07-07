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Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН
Эр-Рияд после доклада ООН об атаках на нефтяные объекты страны заявил, что международное сообщество должно оказать давление на Иран, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:53
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антониу гутерреш, ансар алла, saudi aramco, мария захарова, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), тегеран (город), оон, иран, в мире

Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН

16:53 07.07.2020
1096
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Эр-Рияд после доклада ООН об атаках на нефтяные объекты страны заявил, что международное сообщество должно оказать давление на Иран, говорится в сообщении посольства Саудовской Аравии в России.
В середине июня агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения". Министерство иностранных дел Ирана отвергло доклад секретариата ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убедительных доказательств причастности Ирана к атаке на саудовские нефтяные объекты в докладе ООН нет.
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"Международное сообщество должно оказать давление на Иран, чтобы изменить его поведение по поддержке терроризма и (заставить - ред.) воздерживаться от проведения агрессивной внешней политики в отношении региона и мира", - заявил временный поверенный в делах посольства Саудовской Аравии в РФ Мохаммед Бин Саади Аль-Гамди.
По его словам, результаты доклада ООН об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии "требуют действий в соответствии с международным правом … против Ирана и в отношении его ядерных и баллистических программ". "Королевство пригласило международных экспертов принять участие в расследовании и продемонстрировать правду о том, что произошло", - отмечается в сообщении.
Аль-Гамди добавил, что Эр-Рияд обладает всеми возможностями для защиты своей инфраструктуры, поддерживаемой новейшими технологиями.
В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
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