Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Эр-Рияд после доклада ООН об атаках на нефтяные объекты страны заявил, что международное сообщество должно оказать давление на Иран, говорится в сообщении посольства Саудовской Аравии в России.
В середине июня агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения". Министерство иностранных дел Ирана отвергло доклад секретариата ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убедительных доказательств причастности Ирана к атаке на саудовские нефтяные объекты в докладе ООН нет.
"Международное сообщество должно оказать давление на Иран, чтобы изменить его поведение по поддержке терроризма и (заставить - ред.) воздерживаться от проведения агрессивной внешней политики в отношении региона и мира", - заявил временный поверенный в делах посольства Саудовской Аравии в РФ Мохаммед Бин Саади Аль-Гамди.
По его словам, результаты доклада ООН об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии "требуют действий в соответствии с международным правом … против Ирана и в отношении его ядерных и баллистических программ". "Королевство пригласило международных экспертов принять участие в расследовании и продемонстрировать правду о том, что произошло", - отмечается в сообщении.
Аль-Гамди добавил, что Эр-Рияд обладает всеми возможностями для защиты своей инфраструктуры, поддерживаемой новейшими технологиями.
В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.