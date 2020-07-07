Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН

"Международное сообщество должно оказать давление на Иран, чтобы изменить его поведение по поддержке терроризма и (заставить - ред.) воздерживаться от проведения агрессивной внешней политики в отношении региона и мира", - заявил временный поверенный в делах посольства Саудовской Аравии в РФ Мохаммед Бин Саади Аль-Гамди.

По его словам, результаты доклада ООН об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии "требуют действий в соответствии с международным правом … против Ирана и в отношении его ядерных и баллистических программ". "Королевство пригласило международных экспертов принять участие в расследовании и продемонстрировать правду о том, что произошло", - отмечается в сообщении.