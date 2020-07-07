В Германии 500 человек поместили на карантин из-за COVID-19 у семьи

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. COVID-19 выявлен у членов многодетной семьи из общины меннонитов немецкого города Ойкирхен на западе страны, около 500 человек помещены на карантин из-за угрозы распространения заболевания, сообщает таблоид Bild со ссылкой на представителя районных властей Вольфганга Андреса.
Как пишет издание, заболевание выявили у двух родителей и их 12 детей. Тест еще одного ребенка показал отрицательный результат на COVID-19.
"Сначала вирус был выявлен у матери, которая теперь проходит лечение в больнице. Дальнейшие анализы показали, что почти все члены семьи заболели коронавирусом. У одного члена семьи проявляются легкие симптомы, у других их совсем нет", - рассказал газете Андрес.
В связи с этим все члены общины на этой неделе будут протестированы на COVID-19, около 500 человек находятся на карантине, так как они могли посещать службы или другие мероприятия общины вместе с семьей заболевших. Кроме того, богослужения были запрещены до дальнейшего уведомления. Школа, где обучались дети из этой семьи, также была закрыта.
Ойскирхен находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, которая занимает второе место в стране по количеству заражений, уступая только Баварии.
Согласно данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, число выявленных случаев коронавируса в Германии достигло 196,9 тысяч, умерли 9024 человек с подтвержденным COVID-19.
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