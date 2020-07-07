В Германии 500 человек поместили на карантин из-за COVID-19 у семьи

Как пишет издание, заболевание выявили у двух родителей и их 12 детей. Тест еще одного ребенка показал отрицательный результат на COVID-19.

"Сначала вирус был выявлен у матери, которая теперь проходит лечение в больнице. Дальнейшие анализы показали, что почти все члены семьи заболели коронавирусом. У одного члена семьи проявляются легкие симптомы, у других их совсем нет", - рассказал газете Андрес.

В связи с этим все члены общины на этой неделе будут протестированы на COVID-19, около 500 человек находятся на карантине, так как они могли посещать службы или другие мероприятия общины вместе с семьей заболевших. Кроме того, богослужения были запрещены до дальнейшего уведомления. Школа, где обучались дети из этой семьи, также была закрыта.