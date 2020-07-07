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Прокуратура Башкирии добилась выплат более 20 медикам за работу с COVID
Более 20 медицинских работников в Башкирии получили стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией после вмешательства прокуратуры,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, республика башкортостан, происшествия

Прокуратура Башкирии добилась выплат более 20 медикам за работу с COVID

16:45 07.07.2020
80
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 7 июл – РИА Новости. Более 20 медицинских работников в Башкирии получили стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорный орган региона.
Ведомство уточняет, что прокуратура провела проверку по обращению медицинских работников Туймазинской центральной районной больницы.
"Установлено, что 21 работник больницы, в том числе скорой медицинской помощи, в нарушение требований законодательства, не получили выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По результатам рассмотрения представления прокурора права работников медучреждения восстановлены, им произведены выплаты стимулирующего характера на сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 7 июля зафиксированы 5686 случаев коронавирусной инфекции, 19 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сдача ЕГЭ
6 июля, 11:40
Организаторы ЕГЭ в Башкирии заразились коронавирусом
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