Прокуратура Башкирии добилась выплат более 20 медикам за работу с COVID

УФА, 7 июл – РИА Новости. Более 20 медицинских работников в Башкирии получили стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорный орган региона.
Ведомство уточняет, что прокуратура провела проверку по обращению медицинских работников Туймазинской центральной районной больницы.
"Установлено, что 21 работник больницы, в том числе скорой медицинской помощи, в нарушение требований законодательства, не получили выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По результатам рассмотрения представления прокурора права работников медучреждения восстановлены, им произведены выплаты стимулирующего характера на сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 7 июля зафиксированы 5686 случаев коронавирусной инфекции, 19 человек скончались.
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