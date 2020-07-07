Прокуратура Башкирии добилась выплат более 20 медикам за работу с COVID

"Установлено, что 21 работник больницы, в том числе скорой медицинской помощи, в нарушение требований законодательства, не получили выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По результатам рассмотрения представления прокурора права работников медучреждения восстановлены, им произведены выплаты стимулирующего характера на сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.